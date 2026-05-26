無人のダンプカーは、なぜ動いたのでしょうか。25日午後、熊本市北区の工事現場で、坂道にとめられた無人のダンプカーに40代の男性がはねられ、亡くなりました。KKTは、事故の直前を捉えた映像を入手しました。なぜ事故は起きたのでしょうか。熊本市北区津浦町に設置された防犯カメラ。ダンプカーから運転手とみられる人物が降りています。その17秒後。突然、無人のダンプカーが坂を下り始めました。事故