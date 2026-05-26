「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）監督交代の激震が走った巨人が、先制点を奪われた。先発の則本が三回１死、正木に左越えソロを被弾した。さらに周東、近藤に連続四球を与えると栗原にバックスクリーンへ３ランを被弾した。さらに続く山本恵の右翼ポール付近への打球は一度はファウルの判定。審判よるリプレー検証が行われた結果、打球はポールの内側を通過しており、判定が本塁打に覆り、球審が頭上でグルグ