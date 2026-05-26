羽田空港に到着したフィリピンのマルコス大統領夫妻＝26日午後（代表撮影）【マニラ共同】フィリピンのマルコス大統領が26日、国賓として日本を訪問した。天皇陛下との会見や国会演説、高市早苗首相との首脳会談などに臨み、29日に日本を離れる。日本にとって国賓の受け入れは昨年3月のブラジルのルラ大統領以来となる。マニラの空港での出発式典でマルコス氏は「今回の訪問を通し、日本との関係をさらに好ましい方向に発展さ