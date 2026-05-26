女優の賀来千香子（64）が26日、自身のインスタグラムを更新。25日に甥の俳優・賀来賢人（36）の出演した日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にVTR出演した理由を明かした。賀来は「甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演NG”といいますか…何と言いますか…やっぱり身内は照れますよねなので、そんな風にしていたのですが…」と、これまで共演はしてこなかった理由を説