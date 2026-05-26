日本テレビ系「しゃべくり００７」が２５日、放送された。この日のゲストは俳優の賀来賢人。現在は売れっ子俳優として大活躍だが「ブレークまで１０年以上かかった」と紹介された。賀来は「３０手前ぐらいまで、結構、苦しい生活を…。それこそ水道を止められたりとか…」と苦笑した。さらに、女優・賀来千香子を叔母に持つため「自分がまだ全然、世に名前が出てないとき、番組とか出させていただくと、どうしても叔母の話題