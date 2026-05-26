“あのちゃん” ことタレントのあのが、バラエティ番組で鈴木紗理奈を “嫌い” と発言した騒動が波紋を呼んでいる。一方で、あのの盟友ともいえるお笑いコンビ「霜降り明星」粗品の動向が注視されていて──。発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木の名前を出したこと。これに対し、鈴木がInstagramのストーリーズ