元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。娘への暴行容疑で現行犯逮捕されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督について言及した。阿部氏はこの日、監督辞任を発表した。橋下氏は巨人・山口寿一オーナーが「監督を続けることは許されない」と話したことを伝える記事を引用。その上で「違うと思う。今、児童相談所・警察は初動において子供保護のためには過剰気味に動く。その後当事者からきちんと説明