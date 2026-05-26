中道改革連合の階猛幹事長は２６日、国会内で会見。巨人の阿部慎之介前監督の逮捕について言及した。阿部氏は２５日夜、渋谷区の自宅で姉妹のけんか仲裁した際、１８歳の長女と言い争いになり、襟元をつかみ投げ飛ばした。その後、娘はチャットＧＰＴに相談し児童相談所に通報。児相が警視庁渋谷署へ連絡し、阿部氏は現行犯逮捕された。階氏は東大野球部で投手として活躍。今月２０日の東京六大学野球で東大が法政大に勝利し