GetNaviが運営している有料向けのオンラインコミュニティサービス「GetNavi Salon」において、初のリアルイベントを開催します。GetNavi Salonに入会していなくても、無料でご参加いただけるイベントです！イベントでは、GetNaviの編集部メンバーと交流しながら、最新家電・ガジェットを体験できたり、家電好きならではの楽しみ方ができる企画を実施したりします。「家電好きの文化祭」のようなイベントを目指して準備しております