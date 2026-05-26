今月に入り、石川県能美市ではクマの目撃情報が相次いでいます。こうした緊急事態に備えるため、能美市で26日、猟銃の使用訓練が行われました。石川県能美市で26日に行われたクマの緊急銃猟訓練には、市の職員や地元の警察など合わせて50人が参加しました。「ここ和気町で、クマの出没が確認されました」 訓練では、大人のクマ1頭が能美市の神社に現れたと通報。その後、1キロ離れた建物付近で発見される想定で行われました。