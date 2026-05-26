ヘンリー王子は、来年にバーミンガムで開催されるインヴィクタス・ゲームズのイベントのために今夏に英国を訪問する予定だ。待ち望まれていたチャールズ国王との再会を果たす可能性があるが、そのためにはいくつかのルールを守られなければならないという。英紙ミラーが先日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃が２０２０年に王室の主要メンバーとしての地位を退いた後、オプラ・ウィンフリーとの暴露インタビューや回顧録「ス