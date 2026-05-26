三井住友銀行、三井住友カードは5月26日、個人向け総合金融サービス「Olive(オリーブ)」の最上位ランクとなる「Olive Infinite」(オリーブ インフィニット)の提供を開始した。Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite同サービスでは、決済機能であるフレキシブルペイに、Visaの最上位ランクである「Visa Infinite」(ビザインフィニット)を搭載する。年会費は99,000円。○資産運用をサポートする特典Olive資産運用サービスを利用するこ