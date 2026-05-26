25日、『報道ステーション』（テレビ朝日系）でメインキャスターを務める大越健介氏（64）が同番組の公式ブログを更新。《似ている》と題した投稿の中で、2つの国を比較しながら、“ある人物”について痛烈に批判した。大越氏のブログでの発信について、あるスポーツ紙記者はこう語る。「中立の立場での発信が求められる『報道ステーション』でのキャスターとは違い、踏み込んだ発言が何度も見られていた大越氏。独特の言い回しや