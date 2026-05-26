少女にみだらな行為をした罪などに問われた元警察官の男の裁判で、名古屋地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真を見る】当時14歳の少女に現金渡す約束でみだらな行為 元警察官の30歳男に懲役3年･執行猶予5年の判決 名古屋地裁 起訴状などによりますと、三重県警の元警察官・金丸昴太郎被告（30）は、おととし10月、和歌山市内のホテルで、当時14歳の少女に現金3万円を渡す約束でみだらな行為をし、その様子を撮影し