外の熱気のせいで服選びが億劫になってしまう前に、暑さ対策を担ってくれる服をいち早く揃えておきたいところ。そこで今回、編集部は【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】のボトムスに注目しました。暑い日にも気持ちよく穿けそうな素材感のストレッチパンツや総柄スカートが、ヘビロテしやすい手頃な価格で展開されているもよう！ ぜひサイズ・色欠けしてしまう前にチェックしてみて。 さらりと