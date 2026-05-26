2匹の子猫が可愛すぎる喧嘩をしていると、そこにひょっこりもう1匹の子猫が顔を出しました！すると、予想もしなかった"あまりにも理不尽すぎる展開"がSNSで46万回以上も再生され、「とんだトバッチリですねw」「可哀想過ぎーw」といった声が寄せられました！ 【動画：喧嘩をしていた『2匹のパヤパヤ子猫』→もう1匹の子猫が現れた結果…まさかの『理不尽すぎる展開』】 突如始まった2匹の"譲れない戦い" Instagramア