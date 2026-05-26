名古屋の繁華街「錦3丁目」で、無許可でキャバクラ店を営業したとして男5人を逮捕です。 【写真を見る】“錦三”で無許可でキャバクラ店営業した疑い 男5人を逮捕 栄地区の去年のぼったくり被害相談の4割以上…容疑者の1人が運営する店舗で 逮捕されたのは住居・職業不詳の屋代健太郎容疑者（27）ら男5人です。 警察によりますと5人は2023年9月から去年12月にかけて、中区錦3丁目のキャバクラ店「Ciel」を無許可で営業した、風