俳優のマット・デイモンは、シャーリーズ・セロンがここ数十年ほとんど老けていないことから「遺伝子の宝くじに当たった」と確信しているという。 【写真】まじ変わってない！若い頃のシャーリーズ・セロンが美しすぎる 2000年の映画「バガー・ヴァンスの伝説」で共演して以来、クリストファー・ノーラン監督の新作大作「オデュッセイア」で再共演を果たした2人。55歳のマットは