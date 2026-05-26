女優の戸田恵子が、かつて人気を博したドラマ「ショムニ」で共演した俳優伊藤俊人さんの命日に同ドラマ出演者で集まったことを明かした。 【写真】若くして旅立った伊藤さんの写真にビールを供え 戸田は24日に更新したブログで、舞台「虹のかけら」の稽古について記したあと、「夜は恒例ショムニ会」と投稿。「伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました。伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ」