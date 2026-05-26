自宅で高校生の長女（18）の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどしたとして、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（47）が暴行容疑で現行犯逮捕された。阿部氏は釈放後の5月26日、会見を開き、監督辞任を表明した。阿部氏は会見冒頭、「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。巨人軍という監督の名を汚してしまってとても深く謝罪したい気持ちでいっ