C大阪MF横山夢樹が岡山戦で2ゴールセレッソ大阪は5月24日、J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節ファジアーノ岡山と対戦し、3-2で勝利を収めた。この試合で2ゴールを決めたC大阪MF横山夢樹の豪快な一撃に「そこから打つのか」「えぐい角度！」と反響を呼んでいる。父が元Jリーガーの横山博敏氏、ベルギー1部ゲンクFW横山歩夢を兄に持つ弟の20歳夢樹は、2024年に帝京高校から当時J3のFC今治に加入しプロデビュー。1年から