元乃木坂46の秋元真夏が26日、Instagramを更新し、明るくなったニューヘアカラーを公開し、ファンを喜ばせた。【写真】そんなに変わる!?茶髪で夏っぽくなった秋元真夏秋元は「夏だから明るくした」との一言ともに、自身のバストアップのポートレートを公開。2つ前の投稿まで黒みがかったロングヘアの秋元だが、公開している写真では、茶色みが強くなり、明るくなっている。コメント欄には「めちゃくちゃ似合ってる」「落ち