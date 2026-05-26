ガソリン価格のカルテル問題を巡り、県石油商業組合は26日、県に業務改善計画書を郵送で再提出しました。しかし、阿部知事が求めていた会見の実施については記載がありませんでした。書類で顔を隠す県石油商業組合の平林一修専務理事。テレビ信州の取材に応じることはありませんでした。北信支部でガソリン価格のカルテル行為を「独占禁止法違反」と認定された県石油商業組合。今年3月に提出した業務改善計画書には、具体的な改善