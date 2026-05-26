26日朝、大石田町の山中に山菜採りに入った85歳の女性の行方が一時、わからなくなりました。その後、女性は県消防防災ヘリ「もがみ」によって発見され、無事救助されました。行方がわからなくなっていたのは河北町の女性（85）です。女性は26日午前7時半ごろ、妹と2人で大石田町次年子の次年子放牧場近くの山へ山菜採りに入りました。その後、女性は先に車へ戻ると妹に伝えて山中で分かれましたが、午前9時ごろ、妹が車に戻った際