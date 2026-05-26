これからの時期、心配になるのが大雨による川の氾濫です。26日、安曇野市では出水期を前に排水ポンプ車を使った訓練が行われました。安曇野市南穂高の犀川で行われた排水ポンプ車の訓練。大雨による河川の増水を想定し、国土交通省千曲川河川事務所や県、それに市の職員など約70人が参加しました。去年は国と県での訓練でしたが、今年から安曇野市が加わり、それぞれが所有する3台の排水ポンプ車を持ち込んで実際に操作の手順など