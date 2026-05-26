俳優の佐野岳が２６日に自身のＳＮＳを更新。約１年ぶりのイメチェンを報告した。佐野はインスタグラムに「次の作品撮影のため、約１年ぶりに黒髪にしました〜！」と書き始め、金髪ヘアから黒髪にイメージチェンジしたことを自撮り写真を添え報告。「金髪もずっと役柄で染めてましたみんなはどっちがいい？」と呼びかけ、投稿を締めた。この投稿にファンからは「久しぶりの黒髪ヤバい」「どっちも好きだから選べないって」