◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２６日、美浦トレセンベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」データ編で日本ダービーを分析した。現役のダービージョッキーは１０人（短期免許のレーンは除く）。誰もが夢見る称号を得るには騎手と競走馬の密接なつながりが重要なピースになる。過去１０年で継続騎乗の複勝率２１・９％に対して、乗り替わりは同７・８％。テン乗りでの活躍