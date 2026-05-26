◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２６日・甲子園）阪神・伏見寅威捕手が、水野の二盗を阻止した。０―０の３回１死一塁。１ボール１ストライクからスタートを切ったが、見事なストライク送球で元同僚の進塁を防いだ。昨年オフにトレードで日本ハムから阪神に移籍。敵軍を誰よりも熟知するベテラン捕手が持ち味を見せ、この回もスコアボードに０を刻んだ。さらに、直後の攻撃で昨季までバッテリーを組んで