モデルの亜希（57）が26日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。この日が父の命日と明かした。生前の父親の写真を投稿し「本日父の命日」と報告。さらに「なかなかやんちゃな人だったけど、今思えばタイプかも」とつづった。亜希は福井県出身。以前、両親は亜希が小学生の頃に離婚しており、母がシングルマザーで育ててくれたとし、父は59歳で他界したと明かしている。