俳優の磯村勇斗と2PMのオク・テギョンがW主演するNetflixシリーズ『ソウルメイト』が、独占配信中。孤独を抱えた2人の青年が運命に引き寄せられるように出会い、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に“魂で結ばれた存在＝ソウルメイト”として生きていく10年間を描く愛の物語で、磯村は鳴滝琉、オク・テギョンはファン・ヨハンを演じる。主演を務める2人に、共演して感じた互いの魅力、刺激を受けたこと、作品や描かれているテ