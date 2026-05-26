厚生労働省が26日公表した人口動態統計の速報値（外国人を含む）によると、今年1〜3月に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は前年同期比0.2％増の16万3299人だった。1〜3月期の出生数が前年を上回るのは2015年以来。婚姻数が近年増えており、出生数増加の一因になったとみられる。年間の出生数は16年から10年連続で最少を更新し、25年は70万5809人だった。厚労省の担当者は今年の動向について「3カ月分の速報値だけなので答えられ