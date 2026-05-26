◇交流戦阪神―日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦でよみうりテレビ系の中継ゲストを務めた。阪神・藤川球児監督と日本ハム・新庄剛志監督の教え子対決を期待した岡田顧問は、優勝候補に挙げられながら、なかなか順位が上がらない日本ハムについて「クリーンアップがガチッと固まれば、もっといい野球になる」という見方を示した。前回24年の甲子園での交流戦では阪