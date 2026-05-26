24日、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第20話が放送された。お笑いコンビ・ラバーガールの大水洋介が事前告知なしで登場すると、SNS では「めちゃくちゃ適役」などと話題となった。 「豊臣兄弟！」は、戦国時代を舞台に豊臣兄弟のきずなを描いた作品だ。主演は俳優の仲野太賀で、天下一の補佐役である豊臣秀長を演じている。秀長の兄である秀吉を演じているのは、俳優の池松壮亮だ。今年1月4日に放送がスタート