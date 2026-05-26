小泉防衛大臣は、長射程巡航ミサイル「トマホーク」の納入が遅れる可能性があると、アメリカ側から伝えられたという報道について、「会談は行っていない」と否定しました。【映像】小泉防衛大臣「会談を行ったという事実はありません」小泉防衛大臣「今月上旬に私とヘグセス長官の間で会談を行ったという事実はありません。その上でトマホークについて、現時点で令和7年度から令和9年度にかけて取得を行う予定であることに変わり