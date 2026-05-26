生命保険大手の昨年度の決算が出そろい、金利の上昇などを背景に好調な決算が相次ぎました。26日までに発表された生命保険大手4社の本決算によりますと、本業のもうけを示す「基礎利益」は、▼日本生命が前の年度と比べて29%増加し、1兆3016億円。▼住友生命が2.8%増加し、4081億円でした。▼明治安田生命は基礎利益に代わって、将来の保険金支払いに備える責任準備金の積み立て分を差し引いた「グループ業務利益」を開示していま