大相撲フェスティバル「二所ノ関部屋交流合宿」が6月21日午前10時から、茨城・大洗町総合運動公園で開催されることが決まった。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）以下二所ノ関部屋の力士、スタッフが参加。特設土俵での公開稽古に加え、トークショー、相撲甚句、さらには二所ノ関部屋の力士による撮影・握手会や交流企画など来場者が力士と直接ふれあえる貴重な機会が設けられる。問い合わせは株式会社ファブコミュ