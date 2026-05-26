韓国のスターバックスが、1980年に起きた民主化運動「光州事件」を揶揄するようなイベントを行い批判を浴びている件で、親会社にあたる新世界グループの会長が謝罪しました。【映像】タンブラーを破壊する様子新世界グループ鄭溶鎮会長「心から頭を下げてお詫び申し上げ、皆様のお許しをお願い申し上げます」スターバックスコリアは18日、「タンクデー」と称した飲み物の容器であるタンブラーの販売促進イベントを行いました。