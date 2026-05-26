散歩中の犬の前を内緒で素通りしてみたところ、予想外の反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、柴犬のくま丸くんと暮らしている「柴犬くま丸」さん。投稿から2.7万回以上再生され、「これだから柴犬はかわいい」といったコメントが寄せられています。 【動画：散歩中の犬に内緒で『目の前を素通りしてみた』結果→『振り向いてくれた！』と思ったら…切ない展開】 ドキドキの検証スタート！ 登場するのは