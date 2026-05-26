極小の赤ちゃん犬が布団の上で見せた、思わず笑顔になってしまうような反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、チワワのうにちゃん・えびちゃんと暮らしている「うにえび」さん。投稿から18万回以上再生され、「うり坊みたいｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：極小赤ちゃん犬が『お布団』の上に乗ったら→嬉しくなりすぎて…テンションMAXな『愛おしい光景』】 布団の上で繰り広げられる大運動会