サムスン電子ジャパンは、Galaxyスマートフォンやタブレットなどの現行モデル向けに、最新UI「One UI 8.5」の提供を開始した。2023年の「Galaxy S23シリーズ」以降に発売された全モデルが対象で、順次、適用される。 One UI 8.5対象モデルのソフトウェアアップデート時期（5月26日時点の予定） 青いセルはQuick ShareのAirDrop対応モデル。「Galaxy AI」の対応有無や対応機能はモデルによって異なる