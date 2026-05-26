JCOMは26日、研究、技術開発を行う「R&Dセンター」を設立すると発表した。第1弾として、次世代規格「Wi-Fi 8」に関する実証実験を6月から実施する。 ビジネスに直結しにくい技術開発もできる体制 JCOM R&Dセンターのセンター長に就任した吉兼昇氏は、1999年にKDD（現在のKDDI）に入社し、2002年～2026年の期間、KDDI総合研究所で光通信技術や技術標準化などの研究開発に携わっていた。