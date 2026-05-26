経営の再建を目指す鹿児島市の百貨店、山形屋の株主総会が、26日開かれ決算内容が報告されました。売上が減少する中でも、営業利益は3期連続の黒字、純利益も9期ぶりに黒字となりました。山形屋は、国の制度「事業再生ADR」を活用し経営の再建を目指しています。26日午前、株主総会が開かれ決算内容が報告されました。売り上げは、15回開催された物産展のうち、初夏の北海道物産展やイタリア展が過去最高の売り上げを更新す