温泉どころ・霧島市のホテルに初の砂むし温泉施設が完成しました。来週のオープンを前に26日、内覧会が開かれました。霧島ならではの砂むしの特徴とは？霧島市の霧島国際ホテルに新しく建てられた「霧砂」。本館から連絡通路を進むと現れたのは砂むし温泉です。屋内に男女共用の28床を確保しました。専用の浴衣を着て体験します。（山下香織キャスター）「砂がしっとりと湿っていて、じんわり温かいです」使って