村上は18号アーチで本塁打ランクトップに立った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が5月25日のツインズ戦で、今季18号本塁打をマークした。8試合ぶりとなる一発が本拠地のファンを大いに沸かせ、この得点が口火となりチームも3-1で勝利を飾っている。【動画】米ファンも騒然の一発！村上宗隆の豪快18号アーチをチェックこの試合を終え、村上はふたたびア・リーグ本塁打ランキング単独トップに立った。止まらない日本人