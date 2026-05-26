女優の上白石萌音が２６日、都内で自身のフォトエッセー集「Ｂｉｔｅ！ＴｈｅＷｏｒｌｄ上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社）の発売記念取材会に出席した。連載当初を振り返り、「ご褒美になる企画がいいなと思って考えました。毎回撮影が楽しみでしょうがなくて、おなかペコペコの状態で行った。おなかいっぱい食べて、帰ってそのまま寝る（笑）」と裏話も明かした。「これを仕事と言っていいんだろうかというぐらい