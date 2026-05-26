工事現場で流し込まれたセメントをかぶり作業員2人が死亡しました。 5月26日午前10時半ごろ、滋賀県草津市の工事現場で「男性が工事中に12m下でセメントをかぶり息をしていない」と、工事関係者から消防に通報がありました。 警察などによりますと、県の公共工事で農業用水管の古いパイプにセメントを注入して塞ぐ際、26歳と28歳の男性作業員2人がセメントをかぶったということです。 2人は当時、地下12mにある直径1.5m