取材に応じ、謝罪するプロ野球巨人の阿部慎之助前監督＝26日午前、東京・大手町「球界の盟主」とも呼ばれるプロ野球巨人に激震が走った。阿部慎之助監督が逮捕されるという異例の事態で辞任した。初代オーナーの正力松太郎は「巨人軍は常に紳士たれ」との遺訓を残した。ただ、2015年に3選手が野球賭博に関わり、無期失格処分を受けた。昨年もオンラインカジノ利用で2選手が書類送検されるなど、近年は不祥事が目立つ。今回は家