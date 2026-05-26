コロンビア・サッカー連盟は25日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表し、2014年大会得点王で34歳のMFロドリゲス（ミネソタ）や、FWディアス（バイエルン・ミュンヘン）らが選ばれた。2大会ぶり7度目の出場で、1次リーグK組でウズベキスタン、コンゴ、ポルトガルと対戦する。（共同）