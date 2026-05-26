熊本市は、5月26日も30℃を超え、5月の真夏日の日数が最多記録を更新しました。 【写真を見る】じめっとムシムシ…7月中旬並み5月の真夏日11日目で最多記録更新熊本市 記者「昨日まではからっとした暑さでしたが、今日はじめっとした蒸し暑さを感じます。きょうも熊本市は真夏日です」 小型のファンや日傘が活躍 5月26日の熊本市の最高気温は31.1℃。7月中旬並みの暑さとなりました。 街中は、小型のファンや日傘を持つ人