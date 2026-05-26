Ｂ２ベルテックス静岡は２６日、ＳＦ増田啓介（２８）との２０２６―２７年シーズンの契約が合意したと発表した。増田は今季けがで開幕は出遅れたものの、４７試合に出場し、１試合平均７・５点、リバウンド３・１本をマーク。チーム加入３シーズンとなる焼津市生まれの地元選手は「こんにちは、増田啓介です。来シーズンもベルテックス静岡の一員として戦えることになりました。チームの目標を達成できるよう精一杯頑張ります。